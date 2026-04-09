Российские ученые открыли новый оазис в Антарктиде

В ходе исследований Антарктиды российскими учеными сделано очередное географическое открытие, представляющее собой оазис. Он расположен на мысе Беркс, что находится в западной части Антарктиды на побережье Земли Мэри Бэрд, также известном как Берег Хобса. Об этом объявили в пресс-службе Санкт-Петербургского ФИЦ РАН.

Ранее считалось, что этот объект — нунатак, то есть скала, выступающая из ледника. Но проведенные исследования 18 ближайших озер в данном районе показали, что это именно оазис — устойчивое целостное образование. Фактически он состоит из двух полуостровов, которые разделены ледниковой зоной и бухтой, заходящей в берег на 600 метров.

Данный оазис общей площадью 11 км2 отличается сложным рельефом, наличием гор и долин, средняя температура в этом районе находится на уровне порядка минус 12°C, а не покрытая льдом площадь составляет около 2,2 км2. При этом здесь наблюдаются поселения тюленей, пингвинов, антарктических буревестников и некоторых других видов птиц.

Также в РАН отметили, что открытие имеет важное научное значение, позволяя следить за ледниками, заниматься дальнейшим изучением геологической структуры материка, наблюдать местную фауну и флору, а также контролировать непромерзающие озера.

Новому оазису было присвоено имя известного полярника Арнольда Будрецкого, отдавшего много сил исследованию Арктики и Антарктиды, чем он занимался в течение 55 лет, но его еще должны утвердить в Международном научном комитете по изучению Антарктики.