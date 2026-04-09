 

Российские ученые открыли новый оазис в Антарктиде

09.04.2026, 9:43, Разное
Фото: РАН

В ходе исследований Антарктиды российскими учеными сделано очередное географическое открытие, представляющее собой оазис. Он расположен на мысе Беркс, что находится в западной части Антарктиды на побережье Земли Мэри Бэрд, также известном как Берег Хобса. Об этом объявили в пресс-службе Санкт-Петербургского ФИЦ РАН.

Ранее считалось, что этот объект — нунатак, то есть скала, выступающая из ледника. Но проведенные исследования 18 ближайших озер в данном районе показали, что это именно оазис — устойчивое целостное образование. Фактически он состоит из двух полуостровов, которые разделены ледниковой зоной и бухтой, заходящей в берег на 600 метров.

Данный оазис общей площадью 11 км2 отличается сложным рельефом, наличием гор и долин, средняя температура в этом районе находится на уровне порядка минус 12°C, а не покрытая льдом площадь составляет около 2,2 км2. При этом здесь наблюдаются поселения тюленей, пингвинов, антарктических буревестников и некоторых других видов птиц.

Фото: Роскосмос

Также в РАН отметили, что открытие имеет важное научное значение, позволяя следить за ледниками, заниматься дальнейшим изучением геологической структуры материка, наблюдать местную фауну и флору, а также контролировать непромерзающие озера.

Новому оазису было присвоено имя известного полярника Арнольда Будрецкого, отдавшего много сил исследованию Арктики и Антарктиды, чем он занимался в течение 55 лет, но его еще должны утвердить в Международном научном комитете по изучению Антарктики.

ПОСЛЕДНЕЕ

10.04 / Неандертальские дети добывали черепах, чтобы делать из их панцирей посуду

10.04 / Российская станция для приема данных с наноспутников начала работу в Индийском технологическом институте Бомбея

10.04 / У берегов Франции формируется новая «Флотилия свободы» — десятки судов направляются к Газе

10.04 / Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

10.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1506-й день войны. «Уничтожена израильская РЛС»

10.04 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1507-й день войны

10.04 / В России появится сотовый оператор «ГосСвязь» для депутатов и чиновников

10.04 / Сборку опытного экземпляра российский лунной АЭС закончат в 2032 году

10.04 / Как заяц стал символом Пасхи

10.04 / Исчезновение мегафауны могло изменить каменные технологии древних людей

