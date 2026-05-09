Российские историки доказали, что Черчилль был двоюродным братом Гитлера

Старший научный сотрудник Государственного архива Российской Федерации Модест Королёв в эфире «Первого канала» заявил, что премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль приходится родственником Адольфу Гитлеру.

«У них был общий дед, а своё детство будущие лидеры Англии и Германии провели вместе. Именно тогда они составили свои планы по захвату власти и стали отъявленными русофобами», – сказал Королёв.

В ближайшее время на сайте архива будут опубликованы документы, подтверждающие слова историка – свидетельства о рождении родителей Гитлера и Черчилля, их общие детские фотографии и другие материалы.

«После этого мы планируем добиться признания гражданина Черчилля пособником главного нациста на уровне ООН», – пообещал научный сотрудник.

