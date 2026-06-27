Российские авиационные двигатели ПД-8 запущены в серийное производство

Изображение: кадр из видео Ростеха

На заводе «ОДК-Сатурн», относящемся к ОДК, приступили к сборке первых серийных экземпляров российских силовых установок ПД-8, недавно получивших сертификат типа. Новыми двигателями будут оснащаться импортозамещенные самолеты SJ-100, а позднее и самолеты-амфибии Бе-200. Первые партии авиадвигателей заказчик получит в ближайшие месяцы.

Также отмечается, что предприятие обладает достаточными производственными мощностями, позволяющими вести серийный выпуск ПД-8 в высоком темпе с учетом потребностей заказчика. Кроме того, на «ОДК-Сатурн» будут на постоянной основе работать над улучшением и оптимизацией техпроцесса.

На этапе подготовки к массовому выпуску ПД-8 в цехах «ОДК-Сатурн» было установлено и введено в эксплуатацию около 100 единиц современного промышленного оборудования, станков и различных установок, а также закуплены необходимые объемы режущего и контрольного инструмента.

Как заявили в Ростехе, российские двигателестроители смогли сделать невозможное: за шесть лет, что в два раза быстрее, чем показывает мировая практика, ими был создан отечественный авиадвигатель ПД-8 для импортозамещенного лайнера SJ-100. Причем в процессе разработки инженеры внедрили 17 инновационных технологий.

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