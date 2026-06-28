 

Эксперты: топливо класса «Евро-2» – самое полезное для современных моторов

28.06.2026, 16:18, Разное
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Специалисты государственного института НАМИ по заказу правительства Российской Федерации провели независимое исследование, которое установило: для современных моторов топливо класса «Евро-2» намного полезнее, чем «Евро-5». Если раньше ошибочно считалось, что такой бензин может привести к выходу двигателя из строя, то теперь достоверно известно: бензин с меньшей октановостью и большим числом загрязнений только продлевает жизнь мотору.

Эксперты взяли три современных мотора, бывших в эксплуатации, и неделю заставляли их работать в стендовом режиме на разных видах топлива. Для большей вариативности исследования отличался и пробег двигателей – он составлял от 20 до 6000 моточасов. В итоге дольше всех проработал мотор, использующий топливо класса «Евро-2», на выпуск которого перешли большинство отечественных нефтеперерабатывающих заводов в этом месяце. ДВС, в который залили расхваленный «Евро-5», сломался в первый же день.

«Абсолютно неудивительный результат – «Евро-5» это прежде всего масса химических присадок, а химия, как известно, вредна и для здоровья человека, и для здоровья нашей техники, если можно так выразиться, – комментирует исследование старший научный сотрудник НАМИ Владимир Елисеев. – Как мы все знаем, химические вещества – они едкие, и вот эта химия в топливе «Евро-5», она своей едкостью разъедает масляную плёнку между поршнем и цилиндром. Двигатель в результате работает на сухую, и конечно же в таком режиме он быстро выходит из строя».

В то же время в институте признали, что в России всё же есть производства, которые «заточены» исключительно под выпуск «Евро-5» и не могут быть перепрофилированы. Их продукцию эксперты предлагают отправлять на специальные автозаправочные станции, которые обслуживают исключительно госслужащих и автомобили госпредприятий.

«Это топливо надо куда-то девать, хотя оно и безусловно очень вредное, – пояснил Елисеев на пресс-конференции. – Поэтому наше предложение простое: чтобы защитить граждан, чиновники, госслужащие, госпредприятия и иже с ними – все они должны принять удар на себя. Согласитесь – намного лучше, если от этого «Евро-5» мотор накроется не у вас, а у депутата какого-нибудь».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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