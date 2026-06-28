Израильское правительство признало геноцид армян

Геноцид армян — первое в истории международно признанное преступление против человечества. Так это охарактеризовали страны Антанты еще 29 мая 1915 года, то есть непосредственно в момент совершения его Турцией. Но до сих пор лишь 32 страны мира (Израиль станет 33-й) признали геноцид историческим фактом.

Среди стран, которые не признавали этот геноцид, был и Израиль. Причиной были его тесные экономические связи с Турцией и, в меньшей степени, Азербайджаном. Обе эти страны крайне негативно относятся к любым упоминаниям геноцида, совершенного турками против армян в 1915 году.

В 2022 году Израиль имел товарооборот с Турцией в девять миллиардов долларов, солидная цифра для небольшой ближневосточной страны с населением в десяток миллионов человек. Кроме того, Турция — сама быстро растущая изо всех стран НАТО в XXI веке, а заодно — и крупнейшая армия НАТО в Старом свете. Поэтому, хотя израильский парламент неоднократно пытался принять резолюцию о геноциде армян турками, правительство блокировало эти резолюции.

Все изменилось после октября 2023 года. Вслед за террористическим нападением ХАМАС на Израиль, тот начал массовые бомбовые удары по Газе, не особенно стараясь снизить жертвы среди мирного населения. Как и прогнозировал Naked Science вскоре после нападения, закономерным итогом стало то, что ХАМАС все еще существует. Но одновременно имидж Израиля в глазах всего мира радикально изменился. События в Газе открыто называют геноцидом палестинцев, причем так делают не только исламские страны, но и Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории. Одна из стран с такой позицией — Турция. В мае 2024 года она заявила о свертывании торговли с Израилем в силу этого геноцида. К 2025 году товарооборот этих двух стран упал на порядок, ниже порога в миллиард долларов.

В связи с этим израильское правительство ушло от политики умиротворения Турции и 28 июня утвердило резолюцию, предложенную министром иностранных дел Гидеоном Сааром, о признании геноцида. «Никогда не поздно поступить правильно, — отметил Саар в посте в соцсети X. — Этот ужасный геноцид, по поводу которого не идет никакой реальной дискуссии об исторических фактах, убил 1,5 миллиона человек… На мой взгляд, принять это решение, утвержденное сегодня, было моральным долгом нас как евреев и, определенно, как государства еврейского народа».

По всей видимости, министр имел в виду тот факт, что геноцид евреев — один из немногих, сравнимых по абсолютному масштабу с армянским. Из-за чего длительное его непризнание Израилем выглядело алогичным.

Признание геноцида армян: крупный выигрыш Еревана или пустая формальность? Президент США Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи. Это шаг, на который в свое время не осмелился даже Рейган. Случившееся вызвало много разговоров на тему того, что теперь возможен… naked-science.ru

Теперь резолюция вынесена на рассмотрение парламента Израиля. Только после утверждения законодательной властью, которой он является, подобное признание получит полноценный легальный статус. Вероятнее всего, резолюция там будет принята, благо законодательный орган сам в прошлом предлагал похожие резолюции. В то же время, несмотря на большое символическое значение документа, его практическое влияние, скорее всего, будет умеренным. Ранее геноцид армян уже признала Россия (1995 год), а также и США, Германия, Италия, Франция и многие другие. Практические последствия этих решений до сей поры довольно ограничены.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro