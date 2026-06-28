 

1000 погибших от жары во Франции

28.06.2026, 12:00, Разное
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На Европейском континенте сохраняется крайне жаркая погода. На территориях, где проживает 191 миллиона человек, температура превысила 35 градусов Цельсия. 381 миллион европейцев столкнулись с температурой выше 30 градусов.

Если несколько дней назад наибольшая жара наблюдалась во Франции, Испании, Италии и Великобритании, теперь это Германия, Польша, Чехия. 26 июня в Германии был установлен рекорд – температура достигла 41,3 градусов Цельсия. Добавим, что кондиционеры в Европе встречаются редко.

Управление здравоохранения Франции сообщило, что за период с 24 июня в стране зафиксирована 1000 «избыточных» смертей. Медики связывают это с жарой. 85% умерших — в возрасте более 65 лет.


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