 

В Китае готовится к открытию первый отель с полностью роботизированным персоналом

28.06.2026, 12:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Компания Pudu Robotics анонсировала на конец 2026 года пробное заселение в несколько номеров в новом отеле, главная особенность которого – весь персонал здесь составляют роботы. Если все пройдет гладко, отель начнет полноценно функционировать уже в 2027 году. Это часть масштабного проекта по развитию Западного искусственного острова в дельте Жемчужной реки, который открылся в декабре 2025 года на маршруте масштабного инфраструктурного проекта «Шэньчжэнь-Чжуншаньский переход».

У китайских робототехников уже есть все отлаженные компоненты для замещения людей в отельном бизнесе роботами. Это роботы-доставщики, уборщики, бариста, а в шанхайском аэропорту Шангри-Ла Хунцяо недавно человекоподобный XMAN-R1 начал трудиться на стойке ресепшена. В модельном ряду Pudu Robotics, помимо этого, есть роботы для работы в общепите и розничной торговле. Теперь настала пора объединить их всех для работы в отеле.

Это уже не эксперимент, а первый большой шаг по превращению Западного искусственного острова в огромный центр робототехники, где роботы должны освоить разные виды деятельности по обслуживанию людей. Отель будет работать под управлением специализированного ИИ, который сможет гибко использовать ресурсы имеющихся машин для решения насущных задач. Здесь будет отдельная сервисная экосистема с возможностью динамической реакции на произвольные события – все же работа с людьми всегда была непростой.

Главным преимуществом такого отеля как раз и должно стать отсутствие «человеческого фактора» – роботы могут работать без устали и, по замыслу разработчиков, с максимальной оптимизацией всех процессов. И у них нет иных задач и потребностей, кроме обеспечения функционирования отеля. В дальнейшем на базе отеля планируется отработка различных функций в сфере услуг и туризма, которые затем будут экспортироваться за пределы острова.Источник &#8212 Pudu Robotics


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

28.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1586-й день войны

28.06 / 1000 погибших от жары во Франции

28.06 / Отложения эпохи динозавров переписали привычную картину эволюции растений

28.06 / Президент Сербии заявил, что уходит в отставку и назначает новые выборы

28.06 / VK уничтожил бульдозерами тысячу купленных неделю назад MacBook

28.06 / Польский маршрут 666 to Hell совершил свой первый рейс

28.06 / В России может появиться новая спутниковая группировка

28.06 / Астрономы объяснили необычные орбиты звезд у центра Млечного Пути

28.06 / Зеленский сообщил об ударах по двум российским НПЗ

28.06 / Трамп представил новый юбилейный паспорт США с собственным изображением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике