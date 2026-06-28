В Китае готовится к открытию первый отель с полностью роботизированным персоналом

Компания Pudu Robotics анонсировала на конец 2026 года пробное заселение в несколько номеров в новом отеле, главная особенность которого – весь персонал здесь составляют роботы. Если все пройдет гладко, отель начнет полноценно функционировать уже в 2027 году. Это часть масштабного проекта по развитию Западного искусственного острова в дельте Жемчужной реки, который открылся в декабре 2025 года на маршруте масштабного инфраструктурного проекта «Шэньчжэнь-Чжуншаньский переход».

У китайских робототехников уже есть все отлаженные компоненты для замещения людей в отельном бизнесе роботами. Это роботы-доставщики, уборщики, бариста, а в шанхайском аэропорту Шангри-Ла Хунцяо недавно человекоподобный XMAN-R1 начал трудиться на стойке ресепшена. В модельном ряду Pudu Robotics, помимо этого, есть роботы для работы в общепите и розничной торговле. Теперь настала пора объединить их всех для работы в отеле.

Это уже не эксперимент, а первый большой шаг по превращению Западного искусственного острова в огромный центр робототехники, где роботы должны освоить разные виды деятельности по обслуживанию людей. Отель будет работать под управлением специализированного ИИ, который сможет гибко использовать ресурсы имеющихся машин для решения насущных задач. Здесь будет отдельная сервисная экосистема с возможностью динамической реакции на произвольные события – все же работа с людьми всегда была непростой.

Главным преимуществом такого отеля как раз и должно стать отсутствие «человеческого фактора» – роботы могут работать без устали и, по замыслу разработчиков, с максимальной оптимизацией всех процессов. И у них нет иных задач и потребностей, кроме обеспечения функционирования отеля. В дальнейшем на базе отеля планируется отработка различных функций в сфере услуг и туризма, которые затем будут экспортироваться за пределы острова.Источник — Pudu Robotics

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