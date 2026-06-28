 

VK уничтожил бульдозерами тысячу купленных неделю назад MacBook

28.06.2026, 11:18, Разное
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На подмосковном полигоне в Рузе 26 июня были утилизированы 1000 новых ноутбуков MacBook, которые несколько дней назад закупила компания VK для разработки мессенджера МАХ.

«Мы пошли на этот шаг из-за бандитско-фашистских действий Apple, которая удалила наши приложения из своего магазина. Если эти твари не хотят иметь с нами дел, то и мы не будем работать с ихней техникой», – сказал глава департамента инноваций VK Иван Лисицын.

Общая стоимость утилизированных компьютеров составляет 200 миллионов рублей. В ближайшее время компания планирует приобрести вместо них такое же количество новых ноутбуков, произведённых в России или дружественных Москве странах.

«Выводы из этой ситуации сделаны, поэтому в дальнейшем будем покупать только отечественные изделия из Китая или Вьетнама», – цитирует «Ведомости» высокопоставленного сотрудника VK. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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