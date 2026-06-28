 

В России может появиться новая спутниковая группировка

28.06.2026, 10:15, Разное
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Макет АИСТ-СТ. Фото: Самарский университет им. Королева

В России прорабатывают вопрос о создании новой орбитальной спутниковой группировки, в состав которой войдут компактные радиолокационные аппараты, выполненные в формате кубсат. Конкретные решения о запуске следующих аппаратов будут приняты после летных испытаний и отработки целевой аппаратуры спутника «АИСТ-СТ», созданного специалистами Самарского университета и петербургского ООО «Специальный технологический центр».

Если дальнейшая работа данного спутника подтвердит его расчетные характеристики, на что есть основания рассчитывать, то появится возможность создать перспективную орбитальную группировку, включающую несколько радиолокационных аппаратов малого класса. Она будет способна сократить периодичность съемки определенного района или объекта с нескольких дней до нескольких часов.

Напомним, «АИСТ-СТ» вывели на орбиту 28 декабря 2025 года с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б», стартовавшей с площадки космодрома Восточный. Изначально спутник был рассчитан на активную эксплуатацию в течение не менее года, но разработчики планируют, что за счет уникальной двигательной установки он проработает 2-3 года.

Российский радиолокационный спутник «АИСТ‑СТ» — самый компактный в мире радиолокационный аппарат для дистанционного зондирования Земли. Как сообщили в Самарском университете, масса спутника с установленным на нем радиолокатором составляет около 30 кг. Благодаря работе в Х‑диапазоне (8–12 ГГц) и использованию сантиметровых радиоволн «АИСТ‑СТ» может вести мониторинг поверхности даже при сильной облачности.


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