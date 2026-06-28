Попугай собрал 100 миллионов долларов на AI-стартап, пока хозяин был в отпуске

Говорящий попугай жако по кличке Аркадий, используя нейросеть Claude Code, в одиночку запустил стартап и привлёк посевной раунд на 100 миллионов долларов. Как выяснилось позже, всё это время хозяин птицы, рядовой разработчик из Сан-Хосе, находился в двухнедельном отпуске на Бали и понятия не имел о происходящем.

Вернувшись домой, программист обнаружил, что его питомец не только освоил навыки промпт-инжиниринга, но и зарегистрировал юрлицо, сгенерировал презентацию и успешно выступил на Zoom-колле с топовыми фондами. Стартап под названием «PollyGraph AI» позиционирует себя как «первую децентрализованную платформу для перевода птичьего языка на корпоративный English». По слухам, лид-инвестором раунда выступил фонд, партнёр которого держит дома какаду и счёл фаундер-команду «deeply relatable».

«Я просто просил его не кричать по ночам, а он, видимо, нащёлкал MVP, – комментирует ситуацию хозяин попугая, который теперь числится в стартапе миноритарием. – Самое обидное, что на демо-дне Аркаша скормил инвесторам мои старые штормовые заметки про Web 4.0 И ему дали деньги, а мне год назад отказали два фонда».

Сам попугай от комментариев воздержался, но лайкнул твит Y Combinator’а о важности founder-bird fit.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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