 

«Исраэль а-Йом» — Словения перенесет посольство в Иерусалим – первой из государств ЕС

28.06.2026, 13:30, Разное
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Новый премьер-министр Словении Янез Янша намерен перенести посольство в Иерусалим. Об этом пишет «Исраэль а-Йом». Тем самым Словения станет первым государством Европейского Союза, сделавшим такой шаг.

В интервью изданию политик сообщил, что рассчитывает на значительное расширение связей с Израилем. «Израиль – стратегический партнер, содействующий региональной стабильности и борющийся с террором. Это демократическое государство, разделяющее европейские ценности свободы и власти закона», – заявил он.

Решение предыдущего правительства Роберта Голоба о признании палестинского государства Янша назвал противоречащим словенскому законодательству. «Левое правительство сделало это, нарушив закон. По его словам, отмена этого решения была условием коалиционных переговоров, и все вошедшие в правительство партии на это согласились.


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