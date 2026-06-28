Президент Сербии заявил, что уходит в отставку и назначает новые выборы

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что уйдет в отставку в ближайшие недели, и в стране будут проведены досрочные президентские и парламентские выборы. Точной даты отставки и выборов глава государства не назвал.

Вучич занимает пост президента с 2017 года, его второй и последний, согласно конституции, срок истекает в 2027 году. Он сообщил, что не намерен менять конституцию, чтобы продлить свое правление, но сказал, что будет баллотироваться в парламент и бороться за пост премьер-министра, который он занимал в 2014-2017 годах.

Политика Вучича сочетала стремление к развитию связей с европейскими государствами и сближение с Россией и Китаем. Уже полтора года в Сербии продолжаются оппозиционные манифестации, участники которых обвиняют власти в коррупции. Она начались после обрушения козырька на вокзале в городе Нови-Сад. Погибли 14 человек.

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