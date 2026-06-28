 

Президент Сербии заявил, что уходит в отставку и назначает новые выборы

28.06.2026, 11:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что уйдет в отставку в ближайшие недели, и в стране будут проведены досрочные президентские и парламентские выборы. Точной даты отставки и выборов глава государства не назвал.

Вучич занимает пост президента с 2017 года, его второй и последний, согласно конституции, срок истекает в 2027 году. Он сообщил, что не намерен менять конституцию, чтобы продлить свое правление, но сказал, что будет баллотироваться в парламент и бороться за пост премьер-министра, который он занимал в 2014-2017 годах.

Политика Вучича сочетала стремление к развитию связей с европейскими государствами и сближение с Россией и Китаем. Уже полтора года в Сербии продолжаются оппозиционные манифестации, участники которых обвиняют власти в коррупции. Она начались после обрушения козырька на вокзале в городе Нови-Сад. Погибли 14 человек.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

28.06 / Отложения эпохи динозавров переписали привычную картину эволюции растений

28.06 / VK уничтожил бульдозерами тысячу купленных неделю назад MacBook

28.06 / Польский маршрут 666 to Hell совершил свой первый рейс

28.06 / В России может появиться новая спутниковая группировка

28.06 / Астрономы объяснили необычные орбиты звезд у центра Млечного Пути

28.06 / Зеленский сообщил об ударах по двум российским НПЗ

28.06 / Трамп представил новый юбилейный паспорт США с собственным изображением

28.06 / Наблюдателей от оппозиции обяжут информировать избирателей о «сомнительной репутации» своих же кандидатов

28.06 / Арестован рядовой Лунин, который хотел рассказать Путину о ситуации в армии и возможности мятежа

28.06 / IBM представила технологию чипов с техпроцессом менее 1 нм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике