 

Зеленский сообщил об ударах по двум российским НПЗ

28.06.2026, 10:00, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 28 июня ВСУ нанесли удар по двум российским нефтеперерабатывающим заводам. Один расположен в Краснодарском крае, в 300 километрах от границы, второй – в Ярославской области, в 700 км от Украины.

«Мы продолжаем наши операции, ослабляющие возможности РФ вести эту войну. Каждая наша дальнобойная санкция – это уменьшение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру», – отметил он.

Воздушные удары были нанесены также по оккупированному Крыму, в частности – по Севастополю и Симферополю. В результате атаки возник пожар на Сакской ТЭЦ. Горят резервуары с топливом.


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