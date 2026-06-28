Наблюдателей от оппозиции обяжут информировать избирателей о «сомнительной репутации» своих же кандидатов

Центризбирком утвердил новый регламент, согласно которому представители оппозиционных партий обязаны лично рассказывать избирателям на участках о компрометирующих фактах из биографии кандидатов, выдвинутых их же политической силой. За молчание о «тёмных пятнах» своего выдвиженца наблюдателю грозит штраф и аннулирование голосования на его участке.

Теперь вместо фиксации нарушений у провластных кандидатов оппозиционные наблюдатели должны стоять у урн и зачитывать гражданам всё: от несвоевременно оплаченных штрафов до старой переписки в соцсетях. В оппозиционных штабах уже готовят списки «грехов» для своих выдвиженцев, которые их же люди обязаны донести до каждого пришедшего на выборы.

«Мы считаем это беспрецедентным шагом к честности, – заявил глава одного из оппозиционных движений на условиях анонимности. – Теперь избиратели узнают о наших кандидатах больше, чем о провластных. Я лично буду объявлять через громкоговоритель, что наш выдвиженец в 1998 году не заплатил штраф за выгул собаки, а в 2005 году ударил жену. Чистота репутации дороже чистоты выборов, и мы готовы прославлять свои недостатки громче, чем оппоненты – достижения».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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