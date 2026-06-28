 

Фонд «Хинд Раджаб» требует от властей США ареста Бен-Гвира

28.06.2026, 5:30, Разное
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Фонд «Хинд Раджаб» подал в министерство юстиции США официальное обращение с требованием начать уголовное расследование в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в преддверии его запланированного визита в Нью-Йорк в начале июля, передает Ynet.

Организация обвиняет Бен-Гвира в военных преступлениях, подстрекательстве к геноциду и пытках. В обращении утверждается, что политика главы израильского МНБ в отношении заключенных террористов привела к гибели десятков людей и затронула также граждан США.

Представитель фонда в США Джейк Ром призвал американские власти задержать Бен-Гвира сразу после прибытия, заявив, что этот момент станет проверкой того, что для администрации важнее – «израильская неприкосновенность» или верховенство закона.

Фонд «Хинд Раджаб» – базирующаяся в Бельгии пропалестинская правозащитная структура, добивающаяся уголовного преследования израильских военнослужащих и должностных лиц за предполагаемые военные преступления в секторе Газы. Фонд назван в память о пятилетней палестинской девочке Хинд Раджаб, погибшей в Газе в январе 2024 года. Организация подает жалобы в национальные прокуратуры разных стран и в Международный уголовный суд, используя, в частности, материалы из открытых источников и публикации самих военнослужащих в соцсетях. В январе 2025 года Reuters сообщал, что фонд передал в МУС материалы в отношении более чем 1000 израильтян; после этого в Израиле усилили ограничения на публикацию данных и изображений военнослужащих, опасаясь исков за рубежом.

Фонд фигурировал в ряде резонансных случаев, включая жалобы против израильских военных в Бразилии, Бельгии, Нидерландах и других странах. В июле 2025 года бельгийская полиция допросила двух израильтян после жалоб Фонда «Хинд Раджаб» и Global Legal Action Network. Речь шла о подозрениях в нарушениях международного гуманитарного права в Газе.

Израильские официальные структуры и произраильские организации обвиняют фонд «Хинд Раджаб» в политически мотивированной кампании против Израиля и ЦАХАЛа. Сам фонд заявляет, что действует в рамках принципа универсальной юрисдикции и добивается ответственности за предполагаемые военные преступления.


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