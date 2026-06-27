Москвич заработал 10 миллионов рублей на продаже списанных советских канистр для бензина

Газета «Вечерняя Москва» опубликовала очередную историю успеха столичного предпринимателя Гамлета Лерояна, который благодаря ажиотажу на топливном рынке, сумел за несколько дней заработать 10 миллионов рублей.

Молодой бизнесмен неделю назад приобрёл на одном из московских рынков тысячу списанных советских канистр для бензина за 100 тысяч рублей. Бизнесмен вместе со своими родственниками отмыл их, покрасил и выставил на крупных маркетплейсках по 10 тысяч за штуку.

«Разобрали моментально, поэтому последнюю сотню мы продавали уже по 20-30 тысяч за канистру. Наша чистая прибыль в итоге составила почти 10 миллионов», – сказал предприниматель.

На вырученные средства 27-летний Лероян планирует открыть завод по производству канистр и баков для топлива.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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