 

Москвич заработал 10 миллионов рублей на продаже списанных советских канистр для бензина

27.06.2026, 16:19, Разное
  Поддержать в Patreon

Газета «Вечерняя Москва» опубликовала очередную историю успеха столичного предпринимателя Гамлета Лерояна, который благодаря ажиотажу на топливном рынке, сумел за несколько дней заработать 10 миллионов рублей.

Молодой бизнесмен неделю назад приобрёл на одном из московских рынков тысячу списанных советских канистр для бензина за 100 тысяч рублей. Бизнесмен вместе со своими родственниками отмыл их, покрасил и выставил на крупных маркетплейсках по 10 тысяч за штуку.

«Разобрали моментально, поэтому последнюю сотню мы продавали уже по 20-30 тысяч за канистру. Наша чистая прибыль в итоге составила почти 10 миллионов», – сказал предприниматель.

На вырученные средства 27-летний Лероян планирует открыть завод по производству канистр и баков для топлива.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

27.06 / Микробиологи объяснили массовую гибель водорослей по всему миру

27.06 / Трамп подстегивает создание квантового компьютера новыми указами

27.06 / На стенах пещер впервые нашли ДНК людей каменного века

27.06 / Российские авиационные двигатели ПД-8 запущены в серийное производство

27.06 / О чем рассказала могила возрастом 27 000 лет?

27.06 / «С детства верили в светлое капиталистическое будущее»: 11 депутатов от КПРФ сложили мандаты и вступили в «Новые люди»

27.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1585-й день войны

27.06 / ВСУ нанесли удар по предприятию «Титан-Баррикады» в Волгограде

27.06 / Минюст подал в Верховный суд иск о включении Apple в реестр экстремистских и террористических организаций

27.06 / Нарушения обмена веществ привели к старению мозга даже у молодых людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике