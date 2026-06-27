 

Трамп подстегивает создание квантового компьютера новыми указами

27.06.2026, 15:45, Разное
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Президент Дональд Трамп двумя новыми указами устанавливает четкие сроки для развития направления квантовых вычислений в США и усиления защиты от связанных с ними рисков. Документы смещают фокус с общих амбиций в практическую плоскость. Один из указов поручает федеральным агентствам в тандеме с частными компаниями и университетами создать пригодный для реальной научной работы квантовый компьютер не позднее 2028 года. На Минэнерго возложено определение технических критериев для такой системы. Акцент сделан на практической полезности, а не на наращивании масштаба. Цель — продемонстрировать, что технология может выйти за пределы теории и экспериментов.

Второй указ ускоряет переход к постквантовому шифрованию. При этом срок переносится на 4 года раньше прежнего плана — к 2031 году. В нем максимум внимания уделено критической инфраструктуре: энергетическим и водным системам. Эти сроки переводят вопросы безопасности из теории в практику. Опасения властей связаны с тем, что достаточно мощные квантовые машины со временем смогут взламывать многие широко используемые методы шифрования. Поэтому переход на постквантовую криптографию начинается уже сейчас.

Отдельно указы касаются квантовых сенсоров — менее разрекламированной, но перспективной области. Департаментам обороны и торговли поставлена задача обеспечить их развертывание в течение следующих 5 лет. Эти устройства обеспечивают сверхточные измерения и могут стать альтернативой GPS в условиях, когда спутниковые сигналы ненадежны, недоступны или намеренно подавляются. Сроки исполнения указов совпадают с волной инвестиций: миллиарды долларов федерального финансирования направляются компаниям квантовой отрасли через Минторг, а Google, IBM и Microsoft расширяют действующие программы.

Тем не менее сохраняется ряд проблем технического характера. В частности, стабильность систем и коррекция ошибок остаются значимыми препятствиями. Несмотря на энтузиазм инвесторов, остаются вопросы о сроках реализации обещаний технологии. При этом подход администрации отражает растущую срочность: Вашингтон видит в квантовых технологиях и стратегический приоритет, и ближайшую уязвимость.


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