 

«С детства верили в светлое капиталистическое будущее»: 11 депутатов от КПРФ сложили мандаты и вступили в «Новые люди»

27.06.2026, 13:19, Разное
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В Госдуме сразу 11 депутатов-коммунистов добровольно сложили полномочия и коллективно подали заявки на вступление в партию «Новые люди». В прощальном обращении они заявили, что «осознали ошибочность пути» и наконец вспомнили, что с детства мечтали о частной собственности, стартапах и открытых офисах без портретов Ленина.

Экс-коммунисты пояснили, что решение созрело после скандальных заявлений Геннадия Зюганова об их банковских депозитах, которые открыли их глаза на «токсичность коллективизма». В «Новых людях» новичкам уже пообещали тёплый приём и предложили места в партийных списках, хотя сами перебежчики признались, что пока плохо отличают дебет от кредита и по привычке цитируют в повседневной речи Маркса и Сталина.

«Мы поняли, что всю жизнь боролись не за то, – заявил один из сложивших мандаты депутатов, 79-летний Антон Чуркин. – Мы увидели свет в конце тоннеля, и это оказалась неоновая вывеска офиса «Новых людей». Там есть кулер, свободные графики, и никто не заставляет петь «Интернационал» на планёрках. Мы верим, что капитализм – это просто и выгодно, особенно если есть знакомый бизнес-тренер. Мы уходим, но оставляем вам портреты Зюганова – они нам больше не пригодятся», – подытожил депутат.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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