 

Дачников обяжут маркировать кабачки через систему «Честный знак»

27.06.2026, 9:19, Разное
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С 1 июля обладателей дачных участков обяжут регистрировать в системе «Честный знак» все выращенные кабачки весом более 100 граммов. Соответствующее постановление подписал глава правительства. 

«Граждане бесконтрольно передают их родственникам, коллегам и соседям, что создаёт непрозрачный рынок овощной продукции», – пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

Для получения QR-кода дачникам потребуется зарегистрировать урожай через приложение «Честный знак». Передача немаркированного кабачка другому лицу будет считаться нарушением правил оборота продукции. Особое внимание планируется уделить случаям массового распространения кабачков: если гражданин за один день передаст более пяти овощей, его деятельность могут признать угрозой для общества.

В Союзе садоводов инициативу поддержали. По словам представителей организации, именно бесконтрольное размножение кабачков остается одной из главных проблем российского дачного хозяйства.

В правительстве уточнили, что следующим этапом реформы станет маркировка тыкв и патиссонов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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