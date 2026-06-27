 

Таиланд — австралиец Саймон Керман убил девушку и спрятал ее тело в чемодане

27.06.2026, 10:00, Разное
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45-летний житель Австралии Саймон Керман был задержан в Таиланде по подозрению в убийстве 17-летней Тунчанок Донхомле, чье тело со следами жестокого насилия было найдено в чемодане.

Об этом сообщили местные СМИ, добавив, что мужчина был задержан на основании записей камеры видеонаблюдения, зафиксировавших, как в Паттайе он заходил в отель вместе с жертвой. Через несколько часов он вышел из гостиницы один, с большим черным чемоданом, который позже был обнаружен возле железнодорожных путей, примерно в 10 минутах езды от отеля, где он остановился.

Керман подозревается в убийстве – преступлении, которое в Таиланде карается пожизненным заключением или смертной казнью.


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