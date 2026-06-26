 

ФСБ РФ получит базу IMEI — смартфоны россиян жестко привяжут к сим-картам

26.06.2026, 19:30, Разное
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в закон «О связи», которые предусматривают создание в РФ государственной базы уникальных идентификаторов мобильных устройств (IMEI). База, которая начнет наполняться операторами связи и госорганами, должна заработать с 1 марта 2027 года.

Согласно новым правилам, уникальные номера смартфонов и планшетов будут жестко привязаны к сим-картам и вноситься непосредственно в договор с абонентом. В результате пользователи не смогут вставить сим-карту в устройство, IMEI которого не зарегистрирован в договоре, а оборудование, не прошедшее идентификацию, будет полностью отключено от сети. По данным источников, отключение таких аппаратов может начаться с 2028 года.

Инициатором создания базы выступила ФСБ.

Поскольку ФСБ получает прямой инструмент сквозной идентификации, у государства появится возможность мгновенно связывать конкретный физический аппарат с личностью абонента. Станет невозможно скрывать свои действия или перемещения, используя «чистые» или чужие сим-карты в своем постоянном телефоне (или наоборот), так как система сразу увидит несоответствие пары «сим-карта – IMEI» и заблокирует доступ.


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