Российские релоканты-социалисты изобрели концепцию сингл-апартамент-коливинга с общим кукинг-спейсом и выиграли грант ЕС

Группа российских релокантов из города Ванадзор в Армении выиграла грант европейской организации «Равные возможности для всех» за изобретение концепции сингл-апартмент-коливинга с общим кукинг-спейсом. Евросоюз сейчас выплачивает от 1000 до 15,000 евро за социальные исследования, связанные с экономией ресурсов.

Сейчас среднестатистический европеец чрезмерно расточителен – он может до 5 раз в неделю принимать душ, применяет недружественные к экологии способы передвижения. Некоторые обеспеченные люди даже устанавливают личные кондиционеры и пользуются системами отопления, несмотря на инициативу GreenEU-2035, предусматривающую отказ от подобных вредных излишеств. Поэтому Брюссель ведёт поиск идей, которые помогут «оптимизировать потребление ресурсов и снизить отрицательное воздействие на природу».

Релоканты, называющие себя «автономной социалистической антитоталитарной ячейкой», придумали и испытали на себе инновационный способ сокращения расходов – они арендовали винтажные трёхкомнатные апартаменты и организовали в них коливинг на 6 человек с общим лаунж-румом и кукинг-спейсом, где можно заниматься потато-пилингом и вести беседы. В масштабной работе на 18 страниц описаны как преимущества, так и недостатки подобной схемы, включая сцену, описанную как «конфликтное взаимовоздействие с использованием кухонного инструмента под влиянием легально доступных психоактивных соединений». Наиболее эффективным выходом из подобной ситуации авторы рисёрча называют вызов ветеринарного врача для наложения швов и последующее «установление с ним дружеских отношений путём брайбинга во избежание дальнейшего распространения информации о событии и попыток его квалифицировать юридически».

По всей видимости, в ближайшее время участники антитоталитарной ячейки продолжат своей эксперимент, поскольку денег на раздельное жильё у них не появилось – согласно правилам организации «Равные возможности для всех», победители, имеющие или имевшие в прошлом российский паспорт, не имеют возможности получить денежную выплату. В перечне получателей гранта их укажут без флага, фотографий и со звёздочками вместо имён и фамилий.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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