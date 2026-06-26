Начало деменции у пожилых собак определили по их походке

У людей развитие деменции альцгеймеровского типа меняет походку: длина шага сокращается из-за проблем с моторным планированием. Синдром когнитивной дисфункции у стареющих собак схож с человеческой деменцией и тоже заставляет животных двигаться медленнее.

Ранее ветеринары измеряли лишь общую скорость ходьбы питомцев, однако этот параметр не помогал отличить неврологические нарушения от скованности при возрастном артрите. Специалисты не знали, отражают ли изменения длины собачьего шага сбои непосредственно в центральной нервной системе.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Veterinary Science, изучили походку 88 домашних собак разных пород. Возраст питомцев варьировался от восьми до 19 лет. Владельцы заполнили две стандартизированные анкеты: шкалу оценки когнитивных функций (CADES) и опросник об уровне хронической боли (CBPI). Затем хозяева дважды провели своих собак по прямой пятиметровой дорожке на провисшем поводке, не подгоняя их и не предлагая лакомства. Весь процесс фиксировала видеокамера.

Ветеринары подсчитали на видео количество шагов, которые сделала каждая лапа, и вычислили среднюю длину шага. Чтобы корректно сравнить мелких и крупных животных — от чихуахуа до немецких догов, — полученные значения математически скорректировали, разделив фактическую длину шага на высоту собаки в холке.

Статистический анализ показал, что снижение когнитивных способностей строго коррелирует с укорочением шага передних конечностей. Увеличение оценки по шкале деменции на 10 баллов сокращало длину скорректированного шага примерно на 1,2 процента. Зависимость сохранилась даже после того, как исследователи учли в математических моделях хронологический возраст собак и уровень боли от остеоартрита.

В то же время шаг задних лап не показал достоверной связи со старением мозга. Ученые объясняют эту разницу биомеханикой. Задние конечности собаки отвечают за толчок и первыми принимают на себя последствия ортопедических болезней. Передние конечности служат для торможения и стабилизации позы, что требует постоянной работы высших отделов нервной системы. Поэтому когнитивный спад отражается именно на походке передних лап.

Исследование показало, что, как и у пожилых людей, сокращение длины шага у собак отражает сбои в центральной регуляции движений и не объясняется одними лишь проблемами с суставами. Обычный подсчет шагов на пятиметровой дистанции дал объективный и легко масштабируемый параметр, который позволяет следить за неврологическим здоровьем животных без сложного медицинского оборудования.

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