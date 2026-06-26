 

В мессенджере MАХ заблокирован официальный канал Apple

26.06.2026, 11:19, Разное
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В ночь на 26 июня 2026 года из российского национального мессенджера MАХ был удалён канал Apple. Это стало ответом на русофобские действия американской компании, которая накануне удалила из AppStore приложения VK, «Одноклассники» и «Дзен».

«В эту игру можно играть вдвоём – теперь купертиновцы лишились возможности продвигать свои продукты на многомиллионный российский рынок. Уверен, другие компании в дальнейшем будут трижды думать, перед тем как совершить подобный недружественный шаг в наш адрес», – написал в своём Telegram-канале бывший пресс-секретарь VK Георгий Лобушкин. 

Глава Apple Тим Кук назвал удаление канала «абсолютно необоснованным действием» и пообещал подготовить вместе с Госдепом США «достойный ответ на это беззаконие».

 «Руководство MAX дорого заплатит за своё решение. Мы обратимся в суд и будем добиваться расширения санкций против этой компании», – сказал топ-менеджер журналистам.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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