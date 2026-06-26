Область у горизонта событий впервые изучили по сигналам гравитационных волн

Горизонт событий черной дыры — это своеобразная точка невозврата: все, что его пересекает, навсегда скрывается от внешнего наблюдателя. Ученые тем не менее научились получать информацию о черных дырах по окружающему их веществу, релятивистским джетам, рентгеновскому излучению аккреционных дисков и даже по «тени» сверхмассивных черных дыр, сфотографированных Телескопом горизонта событий (Event Horizon Telescope). Вот только такие наблюдения позволяют изучать окрестности горизонта, а не напрямую его свойства.

Все изменилось с появлением гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA. Когда две черные дыры сталкиваются и сливаются, они создают гравитационные волны — колебания пространства-времени, возникающие при движении или столкновении массивных объектов и распространяющиеся со скоростью света. После слияния от новорожденной черной дыры какое-то время исходит «звон».

Такие колебания называют квазинормальными модами. Они позволяют определять массу и скорость вращения объекта. Правда, предыдущие исследования показали, что такие сигналы больше связаны с областью вокруг черной дыры, чем с самим горизонтом событий.

Физики предложили оставить черные дыры без сингулярности и горизонта событий Многие физики, основываясь на общей теории относительности, полагают, что в центре черной дыры есть сингулярность — область пространства-времени, в которой формально сосредоточена вся масса объекта… naked-science.ru

Теперь исследователи сосредоточились на другом компоненте сигнала, недавно предсказанном теоретиками. Речь идет о «прямой волне» — особом излучении, которое возникает в момент перехода от орбитального движения двух черных дыр к формированию единого объекта. Характеристики этой волны, по расчетам, должны напрямую зависеть от свойств горизонта событий.

Проанализировав событие GW250114, ученые выявили признаки этого сигнала. Выяснилось, что волна колеблется с частотой, близкой к удвоенной скорости вращения горизонта событий. Это связано с тем, что вращающаяся черная дыра буквально «увлекает» за собой пространство-время, заставляя его закручиваться вокруг себя.

Более того, сигнал постепенно затухал с темпом, который зависит от поверхностной гравитации горизонта событий. По сути, ученые одновременно «измерили» два основных свойства черной дыры — скорость ее вращения и силу гравитации на границе горизонта событий.

Физики нашли способ отделить гравитационные волны от помех оборудования Если одна высокотехнологичная установка не может дать нужной точности, попробуйте взять две и сравнить результаты. Именно так поступили авторы этого исследования. naked-science.ru

Чтобы проверить результаты, исследователи применили несколько методов анализа данных. Во всех случаях параметры обнаруженной прямой волны хорошо совпадали с теоретическими предсказаниями. Уровень достоверности сигнала при этом был достаточно высоким, чтобы говорить о первом наблюдательном подтверждении существования такого эффекта.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале Nature, сравнили прямую волну с «последним звуком» двух черных дыр перед их окончательным исчезновением за горизонтом событий новообразованного космического «монстра». Поясним: квазинормальные моды объясняют, как объект приходит в равновесие после слияния, а прямая волна позволяет заглянуть в процессы, что происходят у самой границы горизонта.

Открытие существенно расширяет возможности гравитационно-волновой астрономии. В будущем поиск подобных сигналов в новых событиях поможет проверить, как Общая теория относительности работает в самых экстремальных условиях, а также получить уточненные сведения о природе черных дыр, пространства-времени и их горизонтов событий.

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