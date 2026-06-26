 

Россиянам напомнили об указе Николая II 1912 года, который запрещает хранить бензин в канистрах

26.06.2026, 8:48, Разное
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На Петербургском международном юридическом форуме глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский продемонстрировал недавно найденный в архиве Высочайший указ Николая II от 15 мая 1912 года, посвящённый условиям хранения топлива.

В историографии документ был известен уже век под названием «О порядке сохранения керосина, петролеума и других огненных жидкостей», но долгие годы считался утерянным. 

«Этим указом запрещалось хранить и перевозить бензин в вёдрах и канистрах, поскольку уже тогда власти думали о безопасности граждан. Что важно, документ не был отменён и действует до сих пор», – сказал Мединский.

Согласно указу, за его нарушение грозит 15 ударов плетью и конфискация топлива.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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