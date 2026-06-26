Землетрясение в Венесуэле — подтверждена гибель 235 человек

Официальное число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле в среду, выросло до 235 человек. Об этом в четверг вечером в эфире государственного телевидения сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.

Землетрясение в Венесуэле. Фоторепортаж

За медицинской помощью обратились более 4300 пострадавших. Большинство получили легкие травмы, однако есть также пострадавшие в состоянии средней тяжести и тяжелом состоянии. Многие из них перенесли хирургические операции, пишет CNN.

«По состоянию на 19:00 мы оказали помощь более чем 4300 пострадавшим. Часть травм была незначительной, большинство – легкими, но есть также пострадавшие в состоянии средней тяжести и тяжелом состоянии. Многие из них нуждались в хирургическом вмешательстве. К сожалению, около 235 человек были доставлены в наши медицинские учреждения уже без признаков жизни или скончались вскоре после поступления», – заявил министр.

Напомним, в ночь на среду произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, и через 39 секунд произошел новый подземный толчок – землетрясение магнитудой 7,5. Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 7,5, происшедшее в ночь на 25 июня, стало самым мощным в Венесуэле с 1900 года. Тогда у берегов страны произошло землетрясение Сан-Нарцисо, магнитудой 7,7.

Эпицентры находились примерно в пяти километрах друг от друга, неподалеку от города Морон на карибском побережье Венесуэлы, примерно в 160 километрах к западу от Каракаса.

По оценке геологической службы, количество жертв может составить десятки тысяч человек. Вероятность того, что погибших окажется более 10000, составляет 44%, а вероятность гибели более чем 100000 человек специалисты оценивают в 30%.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, брат исполняющей обязанности президента Дельси Родригес, сообщил, что под завалами остаются около 200 человек. По его словам, повреждены или полностью разрушены 250 зданий.

Серьезные повреждения получили не менее восьми больниц, штаб-квартира Красного Креста Венесуэлы и посольство Франции. Одним из наиболее пострадавших регионов стал прибрежный штат Ла-Гуайра, где расположен главный международный аэропорт Каракаса.

Сайт по поиску пропавших без вести, созданный оппозиционными политиками, вскоре после 19:00 по местному времени содержал сведения более чем о 46000 человек, местонахождение которых неизвестно. Агентство Reuters отмечает, что не смогло независимо подтвердить эти данные.

В ликвидации последствий землетрясения участвуют спасательные команды из нескольких стран, в том числе из США и Мексики. О готовности оказать помощь Венесуэле заявили многие государства, включая Израиль. НКО НАТАН (NATAN Worldwide Disaster Relief) сообщило об отправке в Венесуэлу экстренной спасательной группы для оказания помощи пострадавшим от землетрясения. Организация ЗАКА также сообщила о подготовке группы волонтеров для отправки в Венесуэлу.

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