 

США передислоцируют часть своих баз из стран Персидского залива – возможно, в Израиль

26.06.2026, 9:30, Разное
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США пересматривают свое военное присутствие на Ближнем Востоке после недавних ударов Ирана. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и спутниковые снимки, свидетельствующие о значительно более серьезных повреждениях ключевой военно-морской базы США в Бахрейне, чем признавали официально.

По данным издания, Вашингтон рассматривает возможность восстановления базы в Бахрейне, одновременно сокращая свое военное присутствие в Кувейте и Саудовской Аравии. Предполагается, что часть баз и военных объектов может быть перенесена западнее, чтобы вывести их из зоны досягаемости иранских ракет и беспилотников.

По словам двух источников The Wall Street Journal, одним из возможных направлений для размещения части американских военных объектов рассматривается Израиль. Других подробностей о возможном переносе баз или сроках принятия решения пока не приводится.


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