 

Губернатор Беглов будет лично управлять бригом «Россия» на «Алых парусах» и проведёт праздничный концерт

26.06.2026, 13:19, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встанет за штурвал брига «Россия» во время праздника выпускников «Алые паруса», совмещая управление судном с барабанной партией и вокальным номером, а в финале подожжёт фитиль праздничного салюта, установленного на корме.

По данным источника в Смольном, песню «Когда уйдём со школьного двора» губернатор будет исполнять одновременно с барабанными проходами. Саму пиротехническую установку заранее перенесли на палубу брига и закрепили в нескольких метрах от барабанов – решение, которое сотрудники МЧС назвали «нестандартным», но не стали оспаривать.

«Александр Дмитриевич настоял, что фитиль будет поджигать сам, без помощи пиротехников. Сказал, что это дело принципа», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, ожидается, что в момент запуска бриг слегка качнёт от отдачи, но губернатор должен удержать равновесие, не прерывая последний куплет.

Источник уточнил, что от репетиции  губернатор отказался сам, объяснив это тем, что хочет держать всё в секрете.

«Сказал, что умеет прекрасно управлять кораблем и играть на барабанах, а петь умеет без распевок – время от времени подменяет Ильдара Абдулзакова в Мариинском театре, и зрители разницы не замечают», – рассказал собеседник издания.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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