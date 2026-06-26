Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1584-й день войны

Минобороны РФ 26 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «С 20 по 26 июня, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены пять групповых ударов. В результате поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирования и иностранных наемников. Кроме того, сегодня ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, в результате которого поражены территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в городе Киев и нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг Полтавской области. За неделю подразделениями группировки войск «Север» в результате активных действий установлен контроль над населенным пунктом Иволжанское Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, шести механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1575 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 88 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, две боевые машины реактивных систем залпового огня и 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад теробороны. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии овладели 50 опорными пунктами и освободили 327 зданий. За неделю в населенном пункте Красный Лиман противник потерял более 220 человек личного состава, четыре боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и 10 автомобилей. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 1510 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 101 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые группы «Южной» группировки войск продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта. С 20 по 26 июня освобождено от украинских боевиков 763 здания. Уничтожено более 560 украинских военнослужащих, свыше 130 единиц различного вооружения и военной техники. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли свыше 1280 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 139 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. В течение недели нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и пяти бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили более 2195 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии и три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град». В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали активные наступательные действия. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, two штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили свыше 3155 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 55 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял более 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 86 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и 22 станции радиоэлектронной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиационных бомб, пять крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 4562 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 169 649 беспилотных летательных аппаратов, 663 зенитных ракетных комплекса, 29 918 танков и других боевых бронированных машин, 1 749 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 514 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 936 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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