 

Герман Стерлигов назначен министром энергетики России

26.06.2026, 15:19, Разное
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о назначении известного предпринимателя Германа Стерлигова главой Минэнерго. Предыдущий министр Сергей Цивилёв отправился послом в Кирибати.

«Пообщавшись с Сергеем Викторовичем {Лавровым] и Марией Владимировной {Захаровой], я понял, что Цивилёв – отличный дипломат, которому поручено укрепить российско-кирибатийские отношения. А новым министром энергетики станет Герман Львович Стерлигов — человек широких взглядов. Именно ему предстоит провести необходимые реформы для преодоления топливного кризиса»,  – пояснил глава правительства.

Стерлигов поблагодарил премьера за доверие и пообещал в ближайшее время опубликовать план преобразований отечественной энергетики. Новый министр планирует уделить особое внимание внедрению экологически чистых видов топлива

«Я хочу добиться полного отказа от нефти, газа, электричества и других бесовских смесей, созданных проклятыми колдунами-учёными. Лучина, береста и лошади – вот будущее нашей страны. Это экологично, практично и соответствует традиционным ценностям», – заявил новый глава Минэнерго.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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