 

Умер бывший глава минобороны РФ Сергей Иванов

26.06.2026, 15:00, Разное
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В возрасте 73 лет умер бывший глава минобороны РФ Сергей Иванов, один из наиболее влиятельных российских чиновников последних десятилетий, пишет «Медуза».

В разные годы он занимал должности вице-премьера и первого вице-премьера правительства, министра обороны, секретаря Совбеза РФ, руководителя администрации президента.

С 2016 года и до февраля 2026-го Иванов занимал должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. До последнего времени он также оставался членом Совета безопасности РФ.

В 2007 году Иванов считался одним из наиболее вероятных кандидатов на пост преемника Владимира Путина, но проиграл аппаратную борьбу Дмитрию Медведеву.


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