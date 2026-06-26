«Отряды Путина» потребовали поднять курс доллара до 100 рублей ради поддержки экспортёров

Патриотическое движение «Отряды Путина» потребовало от Центробанка искусственно ослабить рубль до отметки 100 за доллар. Активисты заявили, что текущий курс «предательски крепок» и только трёхзначная цифра спасёт российских экспортёров от краха.

В движении пояснили, что чем дороже доллар, тем весомее нефтяные доходы. Активисты пикетировали здание ЦБ с плакатами «Рубль не резиновый!» и запустили флешмоб с пересчётом зарплат, демонстрируя, как при курсе 100 их доходы становятся конкурентоспособными. Экономисты в ответ указали на рост инфляции и цен на импорт, но их доводы назвали «либеральными страшилками».

«Мы требуем 100 рублей за доллар и точка! – заявила лидер движения Галина Бородюк. – Это единственный способ сделать Россию великой державой. Когда доллар стоит дорого, мы сразу богатеем Простые люди потерпят, при Союзе вообще ни у кого не было долларов, и ничего, жили как-то. Зато экспортёры сразу поднимут голову и накормят всю страну».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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