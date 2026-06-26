«Отряды Путина» потребовали поднять курс доллара до 100 рублей ради поддержки экспортёров
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Патриотическое движение «Отряды Путина» потребовало от Центробанка искусственно ослабить рубль до отметки 100 за доллар. Активисты заявили, что текущий курс «предательски крепок» и только трёхзначная цифра спасёт российских экспортёров от краха.
В движении пояснили, что чем дороже доллар, тем весомее нефтяные доходы. Активисты пикетировали здание ЦБ с плакатами «Рубль не резиновый!» и запустили флешмоб с пересчётом зарплат, демонстрируя, как при курсе 100 их доходы становятся конкурентоспособными. Экономисты в ответ указали на рост инфляции и цен на импорт, но их доводы назвали «либеральными страшилками».
«Мы требуем 100 рублей за доллар и точка! – заявила лидер движения Галина Бородюк. – Это единственный способ сделать Россию великой державой. Когда доллар стоит дорого, мы сразу богатеем Простые люди потерпят, при Союзе вообще ни у кого не было долларов, и ничего, жили как-то. Зато экспортёры сразу поднимут голову и накормят всю страну».
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