 

«Отряды Путина» потребовали поднять курс доллара до 100 рублей ради поддержки экспортёров

26.06.2026, 18:19, Разное
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Патриотическое движение «Отряды Путина» потребовало от Центробанка искусственно ослабить рубль до отметки 100 за доллар. Активисты заявили, что текущий курс «предательски крепок» и только трёхзначная цифра спасёт российских экспортёров от краха.

В движении пояснили, что чем дороже доллар, тем весомее нефтяные доходы. Активисты пикетировали здание ЦБ с плакатами «Рубль не резиновый!» и запустили флешмоб с пересчётом зарплат, демонстрируя, как при курсе 100 их доходы становятся конкурентоспособными. Экономисты в ответ указали на рост инфляции и цен на импорт, но их доводы назвали «либеральными страшилками».

«Мы требуем 100 рублей за доллар и точка! – заявила лидер движения Галина Бородюк. – Это единственный способ сделать Россию великой державой. Когда доллар стоит дорого, мы сразу богатеем Простые люди потерпят, при Союзе вообще ни у кого не было долларов, и ничего, жили как-то. Зато экспортёры сразу поднимут голову и накормят всю страну».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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