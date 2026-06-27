 

Сразу несколько европейских стран зафиксировали самые жаркие июньские дни в своей истории

27.06.2026, 7:00, Разное
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В пятницу, 26 июня, сразу несколько европейских стран зафиксировали самые жаркие июньские дни в истории: такие рекорды были поставлены в Германии, Бельгии и Нидерландах. В Великобритании новые рекорды температуры устанавливаются уже третий день подряд, пишет ВВС.

В Германии самая высокая температура в истории была зафиксирована в городе Саарбрюккен на юго-западе страны (он расположен около границы с Францией). Там столбик термометра поднялся до 41,3 градусов Цельсия.

В соседней Франции пиковые температуры так же, как в Великобритании, отмечались три дня подряд. Министр здравоохранения Стефани Рист заявила, что многие люди умирают из-за жары в своих домах.

Официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис предупредила, что такая погода «очень сильно влияет» на здоровье людей, экосистемы, сельское хозяйство и ситуацию на рабочих местах. «К сожалению, нам придется к этому привыкнуть», – отметила она.

Бельгийские синоптики неофициально подтвердили, что в городе Кляйне-Брогель, около границы с Нидерландами, была зафиксирована температура 40 градусов Цельсия. В юго-восточной провинции Лимбург в Нидерландах она составила 39,4 градуса.


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