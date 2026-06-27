 

В США женщина убила свою дочь и четырех внуков из-за затяжной борьбы за опеку

27.06.2026, 9:00, Разное
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Полиция города Меканиквилл, штат Виргиния, подозревает 64-летнюю Эми Стэдман в том, что она отравила пятерых членов своей семьи, после чего покончила с собой. Тела пожилой женщины, ее 44-летней дочери Сары Майерс и четырех внуков в возрасте от 10 до 13 лет были обнаружены в их доме.

На месте преступления следователи нашли предсмертную записку Стэдман и большое количество лекарств. На данном этапе полиция считает ее единственной подозреваемой, однако проверяется версия, могла ли мать детей содействовать преступлению.

Выяснилось, что убийство произошло всего за несколько дней до того, как дети должны были впервые за семь лет встретиться со своим отцом Брэйди Харманом. Все эти годы мужчина вел изнурительную судебную тяжбу за опеку.

По решению суда, дети должны были прилететь к нему в Юту уже 1 июля на два месяца, однако, судя по всему, бывшая теща решила отравить внуков, чтобы не отдавать их отцу. Расследование дела продолжается.


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