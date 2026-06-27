Минюст подал в Верховный суд иск о включении Apple в реестр экстремистских и террористических организаций

Верховный суд принял к рассмотрению иск от министерства юстиции Российской Федерации, в котором содержится требование о включении Apple в реестр экстремистских и террористических организаций. В ведомстве утверждают, что американская корпорация «грубо нарушила право миллионов российских граждан на свободный доступ к информации и цифровым сервисам».

В своём иске министерство указало, что «Кук Тимоти Дональдович, гр. США 1960 г.р.» выполняет функцию «руководителя организованной преступной группировки» и несёт личную ответственность за нарушение прав россиян. Другие причастные к преступлению в настоящий момент устанавливаются правоохранительными органами, однако как считают в Минюсте, уже сейчас найдены «объективные признаки, указывающие на ведение корпорацией Apple экстремистской (террористической) деятельности».

«В сложившихся обстоятельствах считаем необходимым в кратчайшие сроки внести указанную преступную группировку в реестр экстремистских и террористических организаций, санкционировать дальнейшие шаги по выявлению и привлечению к ответственности её лидеров и идеологов», – говорится в обращении.

Юристы предупреждают, что если иск будет удовлетворён, то последствия наступят в том числе и для простых россиян: случайная или намеренная демонстрация символики Apple станет преступлением, равно как и упоминание названия корпорации без явного выражения осуждения. До этого запретить логотип Apple требовали представители церкви, указывая на то, что откушенное яблоко само по себе оскорбляет чувства верующих, поскольку указывает на «вполне конкретную библейскую историю, где описан акт греха».

«Из предыдущей правоприменительной практики следует, что найти «антиэкстремистский» чехол на телефон или заклеить логотип на ноутбуке будет недостаточным, – рассказывает юрист Андрей Иванов из бюро «Манн и партнёры». – Если ВС этот иск удовлетворит, то теоретически – подчеркну, сугубо теоретически – будет так, что даже если вы яблоко откусили и на стол положили в публичном месте, то уже состав преступления здесь усматривается».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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