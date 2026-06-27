 

ВСУ нанесли удар по предприятию «Титан-Баррикады» в Волгограде

27.06.2026, 11:30, Разное
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Украинские военные в ночь на субботу, 27 июня, нанесли удар ракетами FP-5 «Фламинго» по предприятию «Титан-Баррикады» в Волгограде, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, был атакован «большой промышленный комплекс», где производятся артиллерийские системы и специальная военная техника – в частности, «элементы пусковых ракетных установок». «Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода», – считает Зеленский.

Совладелец и главный конструктор оборонной компании Fire Point, производящей ракеты «Фламинго», Денис Штилерман написал в соцсети Х: «Волгоград встречает сезонную миграцию фламинго из Украины».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утверждает, что силы минобороны РФ отразили атаку «высокоскоростных воздушных целей», при этом повреждения получило одно промышленное предприятие в Волгограде.

Ранения получили 10 человек, их госпитализировали. Возникшие пожары потушили. Жилые дома не получили повреждений.


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