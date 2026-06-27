Дональд Трамп заявил, что GTA VI не будет выпущена в странах, которые находятся в состоянии войны

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором пригрозил запретом со стороны федерального правительства Take-Two Interactive на издательство предстоящей видеоигры Grand Theft Auto VI в странах, находящихся в состоянии войны и отвергнувших «щедрые предложения о мире лучшего президента в истории США».

По плану президента, запрет на издательство GTA VI окажет давление на правительства стран, которые отказываются договорится о заключении предложенных им мирных соглашений. В случае отказа, по плану политика, граждане этих государств, недовольные невозможностью поиграть в GTA VI на релизе, через неделю «сметут в порошок» руководство своих стран, заключат мирное соглашение и «пойдут спокойно расслабляться от убийств людей с помощью убийств людей в видеоигре».

«Вот вы бы что выбрали? Свергнуть своё дебильное правительство, состоящее из отстойных людей, из-за которых вы не можете поиграть в лучшую игру в истории человечества или продолжать биться за какой-то никому не нужный посёлок, в котором ничего нет? — заявил Трамп. – Выбор очевиден. В этом мире нет ничего лучше GTA. Так что все идиоты в мире, которые продолжают воевать за какую-то хрень, у вас есть время закончить свои дела и остановиться до 19 ноября или Америка использует против вас самое мощное оружие!»

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro