 

Новые данные о жертвах землетрясения в Венесуэле — 1430 погибших

27.06.2026, 21:30, Разное
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Председатель парламента Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что количество жертв разрушительного землетрясения достигло 1430 человек, 3,238 получили ранения. Ранее медицинские учреждения сообщали о 3360–4500 пострадавших.

Политик назвал землетрясение самым страшным бедствием в истории страны за последние 123 года. Он рассказал, что зарегистрировано более 430 сопровождающих подземных толчков. Он призвал граждан не приезжать в штат Ла Гуайра, на который пришелся основной удар стихии.

В страну продолжают прибывать спасатели со всего мира. Власти Венесуэлы оказались практически недееспособными из-за затяжного экономического кризиса. Исполняющую обязанности президента Делси Родригес освистали во время посещения пострадавших районов.

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным операциям Том Флетчер сообщил, что на данный момент пропавшими без вести числятся более 50000 человек. Под обломками рухнувших зданий все еще заблокированы многие тысячи людей.


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