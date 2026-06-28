 

Арестован рядовой Лунин, который хотел рассказать Путину о ситуации в армии и возможности мятежа

28.06.2026, 8:30, Разное
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Российского военнослужащего Александра Лунина, который опубликовал в интернете видео о том, что будет добиваться встречи с президентом Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о возможности мятежа в армии, арестовали на 11 суток. Ранее стало известно, что в его доме проведен обыск.

В его телеграм-канале появилась запись: «Я администратор этого ТГК. По совместительству я хороший знакомый семьи Александра Лунина. Сегодня мне позвонила жена Александра и сообщила, как обстоят дела на самом деле: Александр жив и здоров, его привлекли к административной ответственности и задержали на 11 дней».

Пост Лунина собрал миллионы просмотров в социальных сетях. «В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо. За то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы. За то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими», – говорит военный, предупреждая, что армия может развернуть оружие против Кремля.


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