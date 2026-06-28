 

В КПРФ призвали для борьбы с топливным кризисом не заправлять иномарки

28.06.2026, 18:19, Разное
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опубликовал на своей странице «ВКонтакте» «Народная стратегия по борьбе с дефицитом бензина», разработанную ведущими отечественными экономистами, юристами и политологами.

Согласно документу, для преодоления топливного кризиса необходимо запретить продажу бензина и дизеля владельцам автомобилей, произведённых за пределами Советского Союза и России.

«По отечественным дорогам должны ездить только российские автомобили. Топлива для них у нас хватит, а купившие иномарки граждане могут ходить пешком или воспользоваться общественным транспортом», – говорится в «Стратегии».

По расчётам специалистов, запрет заправлять иномарки позволит в течение недели полностью решить вопрос с дефицитом топлива, а также благотворно скажется на экологической обстановке в крупных российских городах и развитии отечественного автопрома.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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