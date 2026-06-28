 

Запланированные переговоры между США и Ираном отменены из-за серии атак

28.06.2026, 19:30, Разное
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Намеченные на следующую неделю переговоры между США и Ираном, которые должны были возобновиться в Швейцарии, заморожены на неопределенный срок из-за серии взаимных ударов.

Напомним, ранее в воскресенье Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении ударов по восьми американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе – по авиабазе ас-Салам в Кувейте и военно-морской базе Мина Салман в Бахрейне. Официальный американский источник заявил агентству Reuters, что пострадавших в результате ударов не было. О нанесенном базам ущербе не сообщается.

Министерство иностранных дел Ирана вновь обвинило США в нарушении подписанного меморандума: «Жестокие удары по нашему южному побережью демонстрируют, что США не намерены придерживаться взятых обязательств. Нарушать договоры – в их природе».

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что истребители ВМС и ВВС США нанесли удары по 10 иранским военным объектам в нескольких районах вблизи Ормузского пролива. CENTCOM заявляет, что операция была проведена в ответ на атаку Ирана на танкер M/T Kiku.


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