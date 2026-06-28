 

В Венесуэле из-под руин извлечены живыми два мальчика

28.06.2026, 18:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Два 11-летних мальчика, оказавшиеся под завалами в результате смертоносного землетрясения в Венесуэле, были подняты спасателями на поверхность на двух разных объектах с интервалом в несколько часов. Об этом пишет BBC.

Местное телевидение показало запись, на которой одного из мальчиков под аплодисменты спасателей извлекают из-под разрушенного здания. Через несколько часов исполняющая обязанности президента Дэлси Родригес рассказала еще об одном спасенном.

С момента землетрясения прошло уже более 85 часов, и спасатели ведут гонку со временем. Официально сообщается о 1430 погибших, однако специалисты предупреждают, что число жертв может составить десятки тысяч человек.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

28.06 / Запланированные переговоры между США и Ираном отменены из-за серии атак

28.06 / В КПРФ призвали для борьбы с топливным кризисом не заправлять иномарки

28.06 / Эксперты: топливо класса «Евро-2» – самое полезное для современных моторов

28.06 / Промышленный кошмар: почему терраформирование Марса может оказаться неподъемной задачей

28.06 / Израильское правительство признало геноцид армян

28.06 / Более десяти погибших при крушении самолета с парашютистами во Франции

28.06 / «Исраэль а-Йом» — Словения перенесет посольство в Иерусалим – первой из государств ЕС

28.06 / Попугай собрал 100 миллионов долларов на AI-стартап, пока хозяин был в отпуске

28.06 / В Китае готовится к открытию первый отель с полностью роботизированным персоналом

28.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1586-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике