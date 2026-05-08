 

«Родина потратила на вас деньги, извольте компенсировать»: релокантам начали приходить счета за обучение в детсадах и школах

08.05.2026, 11:15, Разное
Министр финансов Антон Силуанов в эфире «Первого канала» объявил о старте кампании по компенсации бюджетных расходов на обучение граждан, без уважительной причины покинувших Россию – с начала мая релоканты стали получать многомиллионные счета за детские сады и школы, где они учились в 1950-2020 гг.

«Родина потратила на этих людей деньги, а они вместо честного труда на благо нашей прекрасной страны убежали и сейчас работают на другие государства, в том числе недружественные. Россия – это свободная страна, но релокантов мы просим возместить понесённые бюджетом расходы», – сказал Силуанов.

Сумма компенсации рассчитывается индивидуально и составляет от 1 до 5 млн рублей, в зависимости от региона, трудового стажа в России и «иных данных, влияющих на социальный рейтинг». В случае отказа оплатить счёт в течение трёх месяцев, Минфин оставляет за собой право взыскать все средства вместе со штрафами и пенни через суд.

По расчётам экспертов, «налог на релокантов» принесёт бюджету не менее 300 миллиардов рублей уже в 2026 году. Все собранные средства планируется направить на строительство детских дошкольных учреждений в российских регионах.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

