Путин сообщил, что дело идет к завершению конфликта с Украиной

Президент РФ Владимир Путин, беседуя с журналистами вечером 9 мая, заявил, что в настоящий момент дело идет к завершению украинского конфликта, и выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским – избегая называть его должность.

«Да, господин Зеленский готов провести личную встречу. Но мы слышим это не первый раз. Ну что можно в этой связи сказать, что мы никогда не отказывались, и я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но, если кто-то предлагает, пожалуйста. Пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся», – заявил российский лидер.

«Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы поучаствовать в этом мероприятии либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка», – заявил Путин.

Российский политик заявил, что причина нынешней ситуации – попытки ассоциации Киева с Европейского Союза. «Мы им говорили: «Послушайте, фитосанитарные нормы разные абсолютно в ваших странах, в Евросоюзе и в России». Кстати, у нас гораздо более строгие фитосанитарные нормы. И невозможно, чтобы ваша продукция поступала на российский рынок через украинскую территорию», – цитирует его ТАСС.

По его словам, противостояние с Россией начали раскручивать западные политики: «Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. А потом уже залезли в эту колею, и вылезти из нее никак не могут, вот в чем проблема».