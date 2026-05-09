 

Путин сообщил, что дело идет к завершению конфликта с Украиной

09.05.2026, 21:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин, беседуя с журналистами вечером 9 мая, заявил, что в настоящий момент дело идет к завершению украинского конфликта, и выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским – избегая называть его должность.

«Да, господин Зеленский готов провести личную встречу. Но мы слышим это не первый раз. Ну что можно в этой связи сказать, что мы никогда не отказывались, и я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но, если кто-то предлагает, пожалуйста. Пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся», – заявил российский лидер.

«Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы поучаствовать в этом мероприятии либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка», – заявил Путин.

Российский политик заявил, что причина нынешней ситуации – попытки ассоциации Киева с Европейского Союза. «Мы им говорили: «Послушайте, фитосанитарные нормы разные абсолютно в ваших странах, в Евросоюзе и в России». Кстати, у нас гораздо более строгие фитосанитарные нормы. И невозможно, чтобы ваша продукция поступала на российский рынок через украинскую территорию», – цитирует его ТАСС.

По его словам, противостояние с Россией начали раскручивать западные политики: «Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. А потом уже залезли в эту колею, и вылезти из нее никак не могут, вот в чем проблема».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

09.05 / Введение акциза на хлебомакаронные изделия отложили на период после выборов в Госдуму

09.05 / Благодаря анонимному соцопросу удалось выявить 152 москвича, пользующихся VPN

09.05 / 85-летнюю петербурженку задержали за плакат — «Не прикрывайте свои преступления народной Победой»

09.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1536-й день войны

09.05 / Российские историки доказали, что Черчилль был двоюродным братом Гитлера

09.05 / Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

09.05 / Без мобильного интернета, без военной техники. В Москве отметили День Победы

09.05 / В Денвере самолет сбил человека на взлетной полосе

09.05 / Russia Today: Пашинян принял участие в марше легионеров СС в Риге

09.05 / Рядом с алтарем из неандертальской пещеры нашли отпечаток колена человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике