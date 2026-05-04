Производитель пылесосов Dreame разработал собственный ракетомобиль

Инженеры компании Dreame, известной как производитель пылесосов, установили пару ракетных ускорителей на спортивный автомобиль и постарались выжать из этой идеи максимум. Модель, получившая название Nebula NEXT 01 JET Edition представляет собой экстремально модифицированный электрокар Next 01 с заявленной мощностью 1900 л. с., показанного публике на выставке CES в этом году. Ожидается, что машина сможет ускоряться с места до 100 км/ч менее, чем за секунду. Если заявление подтвердится, этот автомобиль будет стартовать быстрее, чем Rimac Nevera, Aspark Owl Roadster, McMurtry Spéirling Pure и практически любой другой серийный гиперкар.

Но и этого инженерам Dreame показалось мало. На презентации в Сан-Франциско компания продемонстрировала версию с двойной твердотопливной ракетной системой, которая развивает пиковую тягу 100 килоньютонов. Сообщается, что примененные в JET Edition технологии стали результатом десятилетия исследований. В их число входят интеллектуальная архитектура шасси, электромагнитная активная подвеска, лидар сверхвысокой четкости для оценки дефектов дорожного покрытия, а также возможности продвинутого автопилота уровня L3+, обещающие полностью автономное вождение.

Конечно, трудно судить, насколько близко производитель бытовой техники приблизился к созданию настоящего ракетомобиля, но выглядит творение впечатляюще. Dreame даже удалось привлечь к мероприятию Себастьяна Труна — бывшего соучредителя подразделения Google X, занимавшегося экспериментальными проектами и разработкой беспилотных автомобилей. Скорее всего, новинка так и не поступит в продажу, а вот гражданская версия Next 01 без ракетного двигателя вполне может увидеть свет — Dreame заявляет, что готова наладить выпуск таких авто.

Это будет четырехдверный электрический гиперседан мощностью 1900 лошадиных сил, который, как ожидается, будет разгоняться до «первой сотни» за фантастические 1,8 секунды. Его выход запланирован на вторую половину 2027 года, хотя задача выглядит крайне амбициозной для компании, чей основной бизнес — пылесосы. Сможет ли Dreame удержаться на плаву в следующем году и довести проект до серии — большой вопрос. Но даже если ракетный гиперкар останется лишь концептом, сама попытка совместить репутацию производителя бытовой техники с футуристическими амбициями уже заслуживает внимания.

Источник — PR Newswire