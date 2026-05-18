 

«Произошла чудовищная ошибка» — РФ атаковала на подходе к Одессе китайский сухогруз

18.05.2026, 13:20, Разное
Администрация морских портов Украины сообщает, что зафиксировано попадание российских беспилотников в два торговых судна, направлявшихся в порты Большой Одессы по Украинскому коридору.

Одно из них следовало под флагом Гвинеи-Бисау, второе – Маршалловых Островов. Это сухогруз KSL Deyang, принадлежащий китайской компании и с китайским экипажем. На обоих судах возникло возгорание, которое было потушено. Пострадавших не было.

Интересно, что двигало россиянами, когда этой ночью они атаковали «Шахедами» китайское торговое судно в нашем море? Обошлось без жертв, но это что-то новенькое», – написал в Facebook пресс-секретарь ВМС Украины Дмитро Плетенчук, после чего добавил по-русски: «»Произошла чудовищная ошибка», товарищи?»

Добавим, что 19 мая президент РФ Владимир Путин должен прибыть с визитом в Китай. «Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», – говорится на сайте российского лидера.

