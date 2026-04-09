 

Почетный консул Украины в Доминиканской республике лишилась поста за откровенные фото в кокошнике

09.04.2026, 9:54, Разное
  Поддержать в Patreon

Министерство иностранных дел Украины приняло решение о лишении звания почетного консула в Доминиканской Республике бывшей модели Виктории Якимовой, снявшейся в откровенной фотосессии в кокошнике.

Посол Украины на Кубе, рекомендовавший назначить Якимову почетным консулом, отозван на родину, пишет «Украинская правда».

МИД Украины подчеркивает, что почетные консулы не являются ни членами дипломатического корпуса, ни сотрудниками министерства. Они не получают зарплаты от Украины и не представляют страну на политической арене.

Якимова была назначена почетным консулом в конце марта. Практически сразу «всплыли» ее проблемные фотосессии, что стало афронтом для министерства иностранных дел Украины.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике