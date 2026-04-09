Почетный консул Украины в Доминиканской республике лишилась поста за откровенные фото в кокошнике

Министерство иностранных дел Украины приняло решение о лишении звания почетного консула в Доминиканской Республике бывшей модели Виктории Якимовой, снявшейся в откровенной фотосессии в кокошнике.

Посол Украины на Кубе, рекомендовавший назначить Якимову почетным консулом, отозван на родину, пишет «Украинская правда».

МИД Украины подчеркивает, что почетные консулы не являются ни членами дипломатического корпуса, ни сотрудниками министерства. Они не получают зарплаты от Украины и не представляют страну на политической арене.

Якимова была назначена почетным консулом в конце марта. Практически сразу «всплыли» ее проблемные фотосессии, что стало афронтом для министерства иностранных дел Украины.