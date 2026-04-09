 

Почему пить два литра воды в день не всегда полезно

09.04.2026, 14:15, Разное
По ее словам, речь идет не только о чистой воде, а о жидкости в целом. В этот объем входят все напитки, которые человек употребляет в течение дня, а также жидкость, содержащаяся в продуктах питания — супах, овощах, фруктах и других блюдах. Если вы едите их в достаточном количестве, то часть суточной нормы жидкости уже поступает с едой.

Кроме того, потребность организма меняется в зависимости от времени года и погодных условий.

«В жаркую погоду, когда температура воздуха повышается, человек потеет больше и, соответственно, нуждается в большем количестве жидкости для поддержания водного баланса. Зимой или в прохладную погоду потребность в жидкости снижается, и пить через силу вовсе не обязательно», — отмечает эксперт.

Кроме того, чрезмерное употребление воды может создать дополнительную нагрузку на почки и выделительную систему. Вода — универсальный растворитель, и ее избыток способен вымывать из организма не только вредные, но и полезные вещества, такие как минералы. Это может привести к нарушению баланса и даже вызвать проблемы со здоровьем. Поэтому пить воду литрами без чувства жажды не стоит.

Виктория Стрижевская подчеркивает, что если человек не выпивает ровно два литра чистой воды в день — это еще не повод для беспокойства. Главное — поддерживать общий баланс жидкости и отдавать предпочтение натуральным напиткам.

«Исключение все-таки есть — промышленные напитки. Их как раз желательно пить поменьше», — резюмирует специалист Саратовского медуниверситета.

