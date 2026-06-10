 

«Перестаньте пытать людей»: в Аргентине распустили женскую футбольную сборную

10.06.2026, 11:00, Разное
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Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о роспуске женской национальной команды по футболу. По мнению политика, решение было принято для экономии средств и улучшения репутации футбола в стране, которому «феминизм нанёс значительный ущерб».

По словам политика, о том, что «женщины по какой-то причине играют в футбол» он узнал совсем случайно. В свой выходной он решил посетить классическое дерби между командами «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», но на стадионе выяснилось, что помощник президента купил билет на поединок двух женских команд аргентинских грандов. Увиденное повергло политика в шок и едва не закончилось сердечным приступом после того, как одна из футболисток не смогла реализовать пенальти (в женском футболе пенальти бьют с трёхметровой дистанции в пустые ворота). Охрана президента вывела его из стадиона на 10-й минуте матча.

На следующий день на правительственном совещании Милей поручил «разобраться с этим кощунством» и своим указом распустил женскую сборную Аргентины по футболу.

«Те левацкие ничтожества, что допустили такое безобразие ради мнимого разнообразия, непременно ответят по закону за это преступление против человечности и коллективную пытку зрителей. Это издевательство страшнее 1982-го года и хуже, чем веганы», – заявил Милей в своём аккаунте в соцсети Х, сопроводив публикацию видеороликом «Топ-100 ляпов в женской футбольной лиге Аргентины за сезон 2025».

Однако женскому футболу в Аргентине всё же найдётся применение: полиция планирует показывать записи матчей женских футбольных команд на допросах членов наркокартелей. Другие страны МЕРКОСУР, включая Бразилию и Чили, тоже заинтересовались этим опытом.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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